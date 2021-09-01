Бывший спортсмен убил жителя Бурятии, применив прием из борьбы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедией закончилось 21 февраля 2021 года застолье между тремя жителями бурятского села Максимиха. Местный 42-летний бывший спортсмен, который раньше занимался в секции греко-римской борьбы пошел в гости к своему другу, у которого также гостил приятель. Мужчины решили устроить застолье. Во время попойки бывший борец поругался с новым знакомым.

- Между ними началась потасовка .- сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - В какой-то момент, спортсмен ударил оппонента кулаками по лицу, а затем применил к нему прием борьбы, перекинув через плечо и уронив на кирпичную печь в доме.

При падении мужчина с силой ударился головой о металлический край печи и потерял сознание. Хозяин квартиры вызвал ему врача только на утро. Пострадавшего отвезли в больницу, где он через несколько дней умер. Бывшего борца задержали. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». Расследование уже завершено и направлено в суд.