Моргенштерн женился. Кто такая жена Алишера, что о ней известно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эпатажный рэп-исполнитель Моргенштерн сыграл свадьбу со своей избранницей Диларой Зиннатуллиной. NEWS.ru узнал у их друзей, кто такая супруга Алишера и что о ней известно.

Итак, Дилара Зиннатуллина, 21 год, блогер. Она из обычной, незвездной семьи, как и сам Алишер. Оба из столицы Башкирии, Уфы, там и познакомились в 2017 году, четыре года назад, на одной из тусовок. Тогда, собственно, парень в черном, весь в тату, еще не был тем Моргенштерном, которого мы знаем. Потом они снова столкнулись в той же компании.

Ухаживал Моргенштерн своеобразно. То демонстрировал интерес, то безразличие. А когда начали встречаться и все принимали Дилару, как его девушку, решил расстаться. Но быстро понял, что она и есть та, что ему нужна. На день рождения он подарил ей чемодан, полный денег. Как говорят, это вполне в его стиле. Девушка же во всем поддерживает мужа и даже снимается в провокационных фотосессиях.

Друзья звездной пары считают, что этот союз надолго. Ведь Дилара вышла замуж не ради миллиардов Алишера, а по любви. Да и сам Моргенштерн ценит свою спокойную спутницу.