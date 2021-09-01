Ирина Безрукова заявила, что не хочет заниматься политикой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Ирина Безрукова призналась, что ей предлагали участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут в России в сентябре 2021 года. Ответ Безруковой был довольно резким. Об этом она рассказала в интервью NEWS.ru

- Мне предлагали стать депутатом. Я сказала, что политика мне не близка. Я не являюсь специалистом по законотворчеству, экономике, и ничего полезного, как мне кажется, я не смогу принести в качестве члена Государственной думы, — цитирует ее слова NEWS.ru.

Правда, от кого исходило предложение попробовать себя в качестве кандидата в депутаты, актриса не уточняет. Напомним, что в избирательной кампании, по традиции, участвуют многие звезды шоу-бизнеса и люди искусства.