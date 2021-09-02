Александр Ведерников: школы, детские сады, дома культуры нуждаются в капремонтах

Александр Ведерников в рабочей поездке в Черемхово.

Необходимо актуализировать сметы по капитальным ремонтам школ, детских садов, домов культуры. Об этом сказал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников во время рабочей поездки в Черемхово.

Спикер посетил школу №1. Она построена в 1991 году и за 30 лет обветшали инженерные коммуникации, а бассейн уже семь лет не работает. В школе учатся около тысячи детей. На ремонт нужно 185 млн рублей. Еще в одной школе Черемхово – третьей, старая кровля, которая протекает. Чтобы заменить ее надо 84 млн рублей. А в школе №8 1936 года постройки нужно убирать аварийные деревянные перекрытия, модернизировать систему отопления, обновлять фасад. На все это требуется 73 млн рублей.

- Каждый депутат областного парламента должен посмотреть в своем округе сметную стоимость работ. Мы также надеемся, что депутаты ГосДумы примут программы, которые позволят ремонтировать больше школ, - подчеркнул Александр Ведерников.

Отремонтировать в Черемхово нужно также детсад №43, который несколько лет назад был закрыт из-за аварийного здания. Между тем, сейчас в очереди стоят 589 дошкольников. планируется провести капремонт и в ДК «Горняк», в котором расположен единственный в городе кинотеатр.

- Мы видим, что везде нужны деньги на капитальный ремонт. Хорошо, что такая потребность есть. Гораздо хуже, когда такие учреждения пустуют, не востребованы. Будем ставить вопрос о выделении денег на капремонты и о сокращении сроков проведения работ, - заключил Александр Ведерников.