Игорь Кобзев посетил новую современную школу в Саянске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В маленьком таежном Саянске благодаря нацпроектам открываются современные учебные учреждения. Так, во время рабочей поездки в город губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал в новой школе №8, где учатся 600 детей.

- В феврале лично проверял ход строительства объекта, сроки были соблюдены и сегодня мы видим готовый результат, - сказал глава региона. - Эта новая школа в Саянске - первая за 30 лет. Общий объем финансирования в рамках национального проекта «Образование» составил более 551 млн рублей.

Здание просторное, светлое, кабинеты оснащены компьютерами, ноутбуками и проекторами. В школе есть все для активных занятий - спортивный, актовый и хореографический залы, бассейн с двумя чашами, а для продленки подготовлены спальные и игровые комнаты. Обустроен современный пищеблок, предусмотрены пандусы, специальные лифты и спуски для маломобильных людей.

Поскольку школу начали возводить в преддверии 50-летнего юбилея Саянска и посвятили ее первостроителям, то фасад украшен рисунками на эту тематику.

Игорь Кобзев пообщался с педагогами и ребятами. По словам директора школы Виктора Семечева, в штате 40 учителей. Уроки организованы в одну смену, остальное время свободно для занятий спортом, танцами и не только.

Затем губернатор проверил, как идет капремонт детсада «Росинка» на 290 мест. На это из региональной казны направили свыше 100 млн рублей, также решат вопрос по оборудованию. Учреждение намерены открыть в октябре.

А в декабре планируют достроить детсад в микрорайоне Мирный на 150 мест. По нацпроекту «Демография» на это выделено больше 195 млн рублей.

Глава региона добавил, что в новую федеральную программу по капремонту должны включить еще две школы Саянска.