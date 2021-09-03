Три двора и зону для прогулок благоустраивают в Зиме

На создание комфортной среды дополнительно выделят 4 млн рублей. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Зима - родина известного поэта и прозаика Евгения Евтушенко - постепенно преображается. По программе формирования комфортной городской среды в этом году здесь обновляют три двора и одно общественное пространство. Как идут работы, проверил глава Приангарья Игорь Кобзев.

- В следующем году мы будем отмечать 90 лет со дня рождения Евгения Евтушенко. Его родина возрождается, становится более благоустроенной , - отметил Игорь Кобзев. - Все, что происходит в Зиме, находится на моем личном контроле. Важно решать накопившиеся вопросы и отвечать на запросы жителей.

Так, два двора обустраивают в микрорайоне Ангарском. Возле дома 10А уже навели порядок: отремонтировали проезды, парковки, тротуары, установили скамейки и урны, сделали освещение. Жильцы дома добавили, что в следующем году высадят цветы, и станет еще красивее. А возле дома №6 ремонт еще продолжается. Также сделали комфортным двор по улице Лазо, 72.

А на улице Максима Горького появится удобная зона для прогулок. Кроме пешеходных дорожек, там обустроят парковку, освещение и малые архитектурные формы. Этот проект, к слову, вышел в финал всероссийского конкурса, на его воплощение в реальность по поручению губернатора выделят дополнительно 4,3 млн рублей из областного бюджета. Подрядчик обещает закончить обустройство до 1 октября - на две недели раньше срока.