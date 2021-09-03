Социально-экономическое сотрудничество обсудили парламентарии Иркутской области и Монголии

Парламентарии Приангарья и Монголии обсудили вопросы социально-экономического сотрудничества.

Председатель Заксобрания Александр Ведерников, вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров провели встречу с депутатами Великого Государственного Хурала Монголии Цогтбаатаром Дамдином и Анандбазаром Цогт-Очиром. В этом году исполняется сто лет дружеским отношениям между двумя странами.

Александр Ведерников рассказал, что депутаты участвовали в онлайн-эстафете «Вместе 100 лет», которая прошла в разных городах России. В Приангарье также состоялся месяц укрепления российско-монгольской дружбы – жители могли благодаря выставкам и другим мероприятиям познакомиться с историей, культурой и традициями соседей.

Кузьма Алдаров пояснил, что Иркутская область сотрудничает с Монголией в таких сферах, как сельское хозяйство, наука, образование, культура, спорт. На встрече обсуждалось, что необходимо развивать связи в авиасообщении, логистике и туризме.

В свою очередь монгольские парламентарии рассказали, что есть идея провести в честь 100-летия отношений между странами экономического форума, к участию в котором будут приглашены 100 ведущих предпринимателей Монголии и столько же из России. Мероприятие укрепит экономические отношения, появятся новые проекты.

Участие во встрече парламентариев также принял Генконсул Монголии в Иркутске Жигмэд Энхжаргал.