54 машины переданы в больницы Иркутской области

Александр Ведерников вместе с главой региона вручил медикам ключи от машин.

Ключи о новых Lada Niva Travel получили медики из рук губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и председателя Заксобрания Александра Ведерникова. Всего врачи получили 54 машины, они будут обслуживать 33 больницы региона.

- В пандемию нагрузка на врачей увеличилась. Были такие ситуации, когда пацентов ставили в очередь, просили подождать, потому что врач не мог обойти всех заболевших. Вы помните, как выручали волонтеры, на своих машинах возили медиков. Поэтому если у больницы есть своя машина – это уже совсем другие возможности в деле спасения жизней, - сказал Александр Ведерников, обращаясь к главным врачам.

На этих машинах будут доставлять пациентов в больницы, а также врачей к заболевшим. Кроме того, они могут быть использованы для того, чтобы перевозить биологические материалы для исследований, доставлять лекарства до жителей отдаленных районов. А часть автомобилей закуплена для оказания паллиативной медпомощи на дому.