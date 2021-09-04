Пьяный задержанный попытался сбежать от полиции в Иркутске и упал с четвертого этажа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пьяного иркутянина задержали накануне в одном из магазинов Иркутска за попытку стащить продукты. А когда стали выяснять, кто он, оказалось, что покупатель уже имеет криминальное прошлое - условный срок за угон машины покататься, еще одно дело находится в суде - уже за уничтожение чужого имущества. И, наконец, он разыскивается за кражу.

-Понимая, что реального наказания никак не избежать, он решил при первой возможности бежать, - рассказывает источник КП-Иркутск. - К тому времени подозреваемого доставили в отдел полиции. Единственный вариант, который он увидел - через чердак. Воспользовавшись тем, что его никто не видит, 25-летний мужчина быстро вылез на крышу. Но, пытаясь скрыться, не удержался и упал с четвертого этажа.

Последствия падения катастрофичными не назовешь - перелом ног. Сейчас воришка находится в больнице и предстать перед судом ему все-таки придется.