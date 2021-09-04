Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 сентября 2021 7:56

Один из водителей погиб в столкновении иномарок с МАЗом на трассе "Сибирь"

ДТП произошло недалеко от Усолья-Сибирского
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Один из водителей погиб в столкновении двух иномарок с МАЗом на трассе "Сибирь".

Один из водителей погиб в столкновении двух иномарок с МАЗом на трассе "Сибирь".

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло накануне вечером, 3 сентября, на федеральной трассе "Сибирь" в Усольском районе. Подробности сообщает в соцсетях пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Вчера вечером в нескольких километрах от села Биликтуй на федеральной автодороге "Сибирь" произошло столкновение автомобилей "Тойота Камри", "Тойота Марк 2" и большегруза "МАЗ", - уточняют в ведомстве.

О причинах этой аварии и возможных ее виновниках пока ничего не сообщают. Но снимки с места ДТП о том, насколько жестким было столкновение, говорят однозначно. От одной из машин практически ничего не осталось.

- В результате происшествия 22-летний водитель "Тойота Камри" скончался в "Скорой", когда его везли в больницу, - сообщают в полиции. - Медицинская помощь понадобилась двум пассажирам "Тойота Камри", это молодые люди 18 и 21 года, ровесники погибшего, а также 24-летнему водителю "Тойота Марк 2".

Задача ГИБДД сейчас - выяснить, как произошло ДТП.