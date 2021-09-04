Водитель из Иркутска, который направил машину на двух человек и сбил одного из них, пойдет под суд . Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Направить машину на людей, чтобы отомстить. Такое решение после скандала принял в декабре 2020 года в Иркутске водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Теперь ему предстоит ответить за попытку убийства двух человек. Об этом сообщают в СУ СКР по Иркутской области.

- По версии следствия, ночью 6 декабря 2020 года водитель автомобиля марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо» остановился перед пешеходным переходом на ул. Трилиссера, - уточняют в СК. - Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вступил в словесную перепалку с работниками МУП «ИркутскАвтодор», переходившими дорогу. В дальнейшем конфликт перерос в драку.

Тут пьяный водитель и решил расправиться с обидчиками.

- Подозреваемый сел в автомобиль и умышленно совершил наезд на двух мужчин, - дополняют в СК. - В результате один из них успел отскочить в сторону, второй получил телесные повреждения. Водитель скрылся.

"Мстителя" объявили в розыск и через два месяца, в феврале 2021 года, вычислили. Выяснилось, что он был уже судим - за грабеж и вымогательство.

Суд рассмотрит это дело в ближайшее время.