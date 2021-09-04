Уже около 100 тысяч жителей заразилось COVID в Иркутской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще 384 случая заражения коронавирусом зафиксировано в Иркутской области на 4 сентября 2021 года. С момента начала пандемии инфицировалось уже 99 709 жителей и, учитывая, что темпы распространения вируса остаются на уровне 380-400 случаев в сутки уже полтора месяца, можно наверняка сказать, что 5 сентября рубеж в 100 тысяч будет перейден. Данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе.

-Госпитализировано 1913 пациентов, это на 30 меньше, чем в предыдущие сутки, - уточняют в оперштабе. -Выздоровело 659 человек.

Отметим, что 659 выписанных - это рекорд с начала пандемии. Да и 1913 лечащихся в стационарах это предельно мало, особенно по сравнению с подъемом третьей волны ковид когда в госпиталях находилось около 6 тысяч больных. Что и позволяет говорить о том, что очередной виток болезни подходит к концу. Ждем, когда спадет и число инфицированных.

Умерло 15 человек за сутки, а общее число жертв пандемии - 4605.