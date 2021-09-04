МЧС предупредило о заморозках и мокром снеге в Иркутской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти все лето на севере Иркутской области стояла жара. Да такая, что горели леса. Но все-таки север есть север. С первыми днями сентября в регион пришло похолодание, а там ждут снег. Предупреждение метеорологов делятся в ГУ МЧС по Иркутской области.

- 5 сентября по области местами ожидаются заморозки до -5, - уточняют в ведомстве. - Утром и днем местами в северо-восточных районах ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы северо-западного, северо-восточного ветра 15-18 м/с. Не планируйте поход в горы при неблагоприятном прогнозе, поездки на реку для рыбалки и отдыха.

В самом Иркутске погода 5 сентября получше. Хотя для начала сентября тоже не жарко.

- Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем слабый дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +4...+6, днем +12..+14, - уточняют в Иркутском гидрометцентре.