65-летний мужчина пропал без вести под Иркутском. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего 65-летнего Валерия Дементьева.

С заявлением о его розыске в полицию обратилась его мать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Женщина сообщила, что ее сын ушел вечером 29 августа из дома в деревне Усть-Куда Иркутского района, и до настоящего времени не вернулся, - сообщают подробности в полиции.

Проблема в том, что пропавший без вести уже немолод и не совсем здоров, а также может

плохо ориентироваться в пространстве.

Приметы пропавшего Валерия Дементьева: европейский тип лица, худощав, выглядит на свой возраст, глаза карие, волосы седые. Мужчина при ходьбе прихрамывает на правую ногу.

Был одет в футболку кремового цвета, спортивные темные штаны, серую обувь. Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться Дементьев, просят сообщить в полицию.