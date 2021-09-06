За полгода число новорожденных в Иркутской области упало, но COVID тут ни при чем. Фото: Иван ВИСЛОВ

Статистика подсчитала, сколько малышей появилось за полгода в Сибири. Иркутская область - по-прежнему на третьем месте по числу новорожденных. В роддомах региона акушеры приняли 12908 ребятишек. Но, как стало известно "КП"-Иркутск, это на 4, 2% меньше, чем годом ранее.

С чем это связывают специалисты, может быть, пандемия виновата?

-По большому счету, коронавирус тут ни при чем, он практически не повлиял на поведение женщин, - объясняет профессор, доктор медицинских наук, главный акушер-гинеколог Иркутской области Наталья Протопопова. - Во всем виноваты 90-ые. В те сложные времена родилось мало детей, а сейчас мало молодых женщин и мужчин. И в результате сейча больше появляется вторых и третьих детей у женщин за тридцать, чем у тех, кому сейчас около двадцати.

Тем не менее, регион все равно на третьем месте по общему числу новорожденных. Больше, чем в Приангарье, малышей родилось в Красноярском крае - 14161 ( и здесь есть даже рост - на 1%) и в Новосибирской области - 13760 ( тоже рост, на 3, 6%). Но эти регионы активно пополняются за счет молодых приезжих.

По данным Новосибирскстата, наибольший рост числа новорожденных зафиксирован в республике Тыва (9,8%), наибольшее снижение – в Республике Алтай (5,9%).