Первый за 25 лет дом культуры строят в селе Молька в Усть-Удинском районе. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Для сельчан дом культуры - главное место для отдыха. В Мольке, что в Усть-Удинском районе, прежнее аварийное здание разобрали 25 лет назад, и вот сейчас здесь создают новое учреждение на 150 мест. Как идут работы, проверил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

- Строительство завершено на 70%, - отметил губернатор. - Внешняя отделка выполнена, внутренняя пока идет. Оборудование закуплено. По проекту предусмотрен физкультурно-оздоровительный комплекс, но нужна и уличная спортивная зона. Поручил минспорту рассмотреть возможность создания рядом плоскостной площадки.

Рядом находится школа. Поэтому предполагается, что уроки физкультуры будут проводиться в том числе и в будущем ФОКе на 20 человек. В перспективе школа и дом культуры станут единым культурно-образовательным пространством, где местные жители смогут проводить время, общаться и заниматься спортом. Будет приятно погулять и возле нового здания - там возведут монумент, посвященный участникам Великой Отечественной войны.

Подрядчики заверяют, что закончат работы до 1 ноября. ДК строят с марта прошлого года, на это выделено больше 100 млн рублей из регионального и местного бюджета. А чтобы еще лучше оснастить учреждение, его намерены включить в отбор в региональную программу «100 модельных домов культуры».

Также Игорь Кобзев осмотрел двухэтажную школу в Мольке, возведенную в 1965 году. Возможно, уже в следующем году она войдет в федеральный проект по капремонту. Кроме того, в учебном заведении планируют обустроить модульный пищеблок, деньги на это выделят из областной казны.