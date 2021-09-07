Мошенники разводят жителей Иркутска сообщениями о выплате компенсаций. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

"Здравствуйте! Я не смогла с Вами связаться по почте. На ваше ФИО поступил перевод от служб компенсации. Скоро он будет аннулирован. Получить компенсацию можно на сайте..." Как выяснили корреспонденты КП-Иркутск, массовая рассылка подобных сообщений по мессенджерам прошла в Иркутске 6-7 сентября. Расчет прост - как раз идут выплаты пенсионерам, да и детям школьного возраста только что деньги перевели. Кто-то да клюнет. Перейдет по "зараженной" ссылке и лишится средств на карте, привязанной к телефону.

Так выглядят сообщения.

- Если не пришла выплата в 10 тысяч рублей, пенсионеру необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда России, - уточняют в Отделении ведомства по Иркутской области.

Вот вам и алгоритм действий, как не попасться на крючок мошенникам? Всегда следовать одному и тому же правилу - прежде, чем что-то сделать ( например, перевести деньги на "запасной" счет , перейти по ссылке и отправить свои личные данные в ожидании неизвестно откуда взявшихся денег) надо связаться с официальной структурой. В первом случае - с банком. во втором - с органами соцзащиты или ПФР, а не полагаться на сообщения в мессенджерах.

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