5 тысяч саженцев сосны высадили под Иркутском

Всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала в Приангарье

В Иркутской области стартовала Всероссийская акция «Сохраним лес». Недалеко от деревни Московщина Иркутского района добровольцы высадили 5 тысяч саженцев сосны. Участие в акции принял председатель Заксобрания региона Александр Ведерников и глава Приангарья Игорь Кобзев.

Акция проводится при поддержке минприроды России и Рослесхоза и призвана компенсировать тот лес, который сгорел в результате природных пожаров. Как отметил Александр Ведерников, такие мероприятия востребованы, потому что пожарами уничтожаются тысячи гектаров тайги.

- На помощь приходят волонтеры. За три года акции «Сохраним лес» посажены миллионы деревьев, в первую очередь, благодаря им. Огромное спасибо! – сказал спикер ЗС.

Председатель также добавил, что сейчас в регионе развиваются лесные питомники и ужесточаются санкции по отношению к арендаторам, которые не ведут лесовосстановление.

В акции «Сохраним лес» принимают участие волонтеры различных организаций, региональных министерств лесного комплекса, природных ресурсов и экологии, по молодежной политике.