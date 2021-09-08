Бывшего чиновника из Иркутска осудили за взятку в 200 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутске поставлена точка в уголовном деле, по которому проходил бывший сотрудник администрации города. Его обвинили в получении крупной взятки. Итак, в конце 2019 года, чиновник потребовал 200 тысяч рублей у руководителя одной из организаций. За эти деньги он пообещал содействие в выигрыше муниципального контракта на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения в иркутском поселке Ермаковка. А также беспрепятственное принятие выполненных работ по этому контракту и их своевременную оплату.

- Задержали чиновника в июне 2020 года, - сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры Иркутской области. – Узнав, что за ним пришли полицейские и следователи, он попытался скрыться, но сделать это ему не удалось.

И вот, уже бывшему чиновнику вынесен приговор по статье «Получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством в крупном размере». Кировский районный суд Иркутска приговорил его к 7 годам 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Помимо этого, ему еще предстоит выплатить штраф в размере двадцатикратной суммы взятки, а именно - 4 млн. рублей. А еще ему 5 лет нельзя будет работать на госслужбе.