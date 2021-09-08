Жители Иркутской области стали на 7% реже пить алкоголь. Фото: Влад КОМЯКОВ

Данные Росстата не могут не радовать: в Иркутской области стали меньше выпивать. За первый квартал 2021-го потребление алкоголя снизилось на 7% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Это подтверждают и региональные ритейлеры, в том числе эксперты торговой сети «Слата». Что еще интересно, у сибиряков меняются предпочтения. В первом полугодии 2021 года продолжилось снижение продаж водки, - отметила коммерческий директор Ирина Береснева. - Это наблюдается уже несколько лет в связи с ежегодным ростом минимальной розничной цены на данную категорию, установленную государством. При этом мы видим устойчивый рост интереса к более качественному алкоголю. Заметнее всего вырос в продажах джин - за первые полгода 2021-го к аналогичному периоду 2020-го - на 58% в штуках, текила на 26%, виски на 11%, коньяк на 10%.

Почему так происходит?

- Супермаркеты активно использует модель EDLP. Every Day Low Price - это способ ценообразования, когда часть ассортимента выставляется на полках магазинов со специальной пометкой «каждый день низкая цена». Это происходит за счет управления закупками и промо в сетях, - прокомментировала руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока компании NielsenIQ Мария Гаранина. - Поэтому более заметен прирост продаж алкоголя в штуках, чем в рублях.

Эксперты также предполагают, что в ближайшие пять лет сибиряки отдадут предпочтение отечественным винам - этому может способствовать закон «О виноградарстве и виноделии», вступивший в силу прошлым летом.