Умерла Татьяна Зырянова, ветеран иркутской журналистики и кинодокументалистики. Фото: Иркутское областное отделение "Союза кинематографистов РФ"

В Иркутске умерла Татьяна Зырянова, ветеран иркутской журналистики и кинодокументалистики. Татьяна Дмитриевна скончалась из-за коронавируса, на 80-м году жизни. Об этой трагической новости сообщили в соцсетях.

Расскажем о биографии Татьяны Зыряновой. Она родилась 28 марта 1942 года в Иркутске. В 1966 году окончила факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета по специальности «журналист». Кстати, это был первый выпуск на факультете. Затем, в разные годы работала редактором детско-юношеского объединения Иркутской студии, на Восточно-Сибирской студии кинохроники, параллельно закончив ВГИК.

Татьяна Зырянова являлась лауреатом многих российских и международных фестивалей. С 1991 года Татьяна Дмитриевна работала доцентом кафедры телевидения, радиовещания и истории журналистики ИГУ, совмещая преподавательскую работу с творческой.

О времени прощания с Татьяной Зыряновой сообщат позднее.

«Комсомольская правда» Иркутск выражает глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Зыряновой.