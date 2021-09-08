Сто тысяч мальков сазана выпустили в реку Хайтинка в Иркутской области

Александр Ведерников принял участие в акции по выпуску мальков сазана в реку Усольского района.

Рыбы стало больше. В Усольском районе в реку Хайтинка выпустили 100 тысяч мальков сазана. Особей три месяца выращивали на рыбоводном заводе в селе Сосновка. В экологической акции «Дни зеленых действий» приняли участие спикер Законодательного Собрания региона Александр Ведерников, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, волонтеры.

Мальки совсем крохотные, вес одного едва доходит до одного грамма, а длина особи составляет 1,5 см. Но со временем малек вырастет в рыбу весом около двух кило. А через два-три года рыба идет на нерест.

Так что акция, действительно, полезная. По расчетам специалистов после адаптации рыба мигрирует в Братское водохранилище, где для нее идеальные условия обитания.

Ежегодно в Приангарье выделяется пять миллионов рублей на развитие рыбоводства. В 2021 году мальков пеляди, сазана, хариуса выпускали в Братское, Иркутское, Усть-Илимское водохранилища.