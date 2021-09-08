Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2021 11:53

Все 12 аварийных скважин на площадке «Усольехимпрома» ликвидируют до конца октября

Как ведется рекультивация территории, проверил Игорь Кобзев
Снежанна БЕЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Все 12 аварийных скважин на площадке «Усольехимпрома» ликвидируют до конца октября. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Все 12 аварийных скважин на площадке «Усольехимпрома» ликвидируют до конца октября. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

На площадке "Усольехимпрома" до конца октября ликвидируют все аварийные скважины. Как ведутся работы, проверили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин. Так, здесь создается современное перерабатывающее производство - экотехнопарк «Восток».

- Еще раз хочу заверить жителей: реализация проекта ведется в строгом соответствии с проектной документацией, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Переработка радиоактивных отходов, завоз отходов из других регионов, иные информационные «вбросы» не соответствуют действительности. Вся документация по проекту находится в открытом доступе, и любые попытки раскачать эту тему - лишь манипуляции общественным мнением.

По нацпроекту "Экология" специалисты в первую очередь устраняют самые сложные зоны промышленной площадки "Усольехимпрома". Так, уже завершается ликвидация цеха ртутного электролиза. А ранее обезопасили 17 емкостей с токсичными веществами. Благодаря современным технологиям исключен риск попадания нефтепродуктов в Ангару.

Эксперты поговорили и о перспективах развития Усолья-Сибирского. Планируется, что здесь появятся новые рабочие места, придут инвесторы. Ученые отметили, что будущее здесь можно построить, только решив экологические задачи.