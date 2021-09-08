Все 12 аварийных скважин на площадке «Усольехимпрома» ликвидируют до конца октября. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

На площадке "Усольехимпрома" до конца октября ликвидируют все аварийные скважины. Как ведутся работы, проверили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин. Так, здесь создается современное перерабатывающее производство - экотехнопарк «Восток».

- Еще раз хочу заверить жителей: реализация проекта ведется в строгом соответствии с проектной документацией, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Переработка радиоактивных отходов, завоз отходов из других регионов, иные информационные «вбросы» не соответствуют действительности. Вся документация по проекту находится в открытом доступе, и любые попытки раскачать эту тему - лишь манипуляции общественным мнением.

По нацпроекту "Экология" специалисты в первую очередь устраняют самые сложные зоны промышленной площадки "Усольехимпрома". Так, уже завершается ликвидация цеха ртутного электролиза. А ранее обезопасили 17 емкостей с токсичными веществами. Благодаря современным технологиям исключен риск попадания нефтепродуктов в Ангару.

Эксперты поговорили и о перспективах развития Усолья-Сибирского. Планируется, что здесь появятся новые рабочие места, придут инвесторы. Ученые отметили, что будущее здесь можно построить, только решив экологические задачи.