На улице Горной в Иркутске оборудуют велодорожку. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Все больше иркутян пересаживаются на велосипеды. В городе их - около 100 тысяч! Важно обеспечить комфортные условия для передвижения. В областном центре постепенно обустраивают велодорожки - одна из первых появится на улице Горной, которую ремонтируют по проекту «Безопасные и качественные автодороги».

- Центр города должен быть удобен для пешеходов, велосипедистов, людей с ограниченными возможностями, - подчеркнул мэр столицы Приангарья Руслан Болотов, осмотрев улицу. - Это общемировая тенденция, и Иркутск не будет исключением. В центральной, исторической его части, рассчитанной изначально всего на 50 тысяч человек, сейчас огромный автомобильный трафик. Причем в одной машине чаще всего - один пассажир или только водитель.

Припарковался он в центре на целый день, - пешеходам не пройти, зимой снег не почистить. Как это решить? Один из вариантов - создать перехватывающую парковку, где можно оставить автомобиль и пройтись или поехать на велосипеде. Но сначала для этого нужно подготовить инфраструктуру.

Начали с Горной, поскольку здесь всегда людно - все-таки поблизости находятся крупные торговые центры, офисы, кафе и рестораны. Как пояснил заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Роман Орноев, проект ремонта создавали совместно с АНО «Иркутские кварталы» и с общественностью города.

- Очень часто катаюсь на велосипеде, раньше даже возила с собой ребенка - теперь он подрос и с удовольствием ездит сам. Только вот двигаться по автомобильной дороге небезопасно, а на тротуаре есть риск задеть пешеходов. Поэтому нужны отдельные дорожки, какую сейчас и делают на Горной, - сказала член совета городских проектов Наталья Красильникова.

На этой улице потоки развели: с одной стороны - проезжая часть для машин с карманами для параллельной парковки, с другой - тротуар, а между ними разместилась двухполосная велодорожка. Так что, гуляя по Горной, горожане могут не опасаться, что на них случайно налетит велосипедист.

- Конечно, иркутянам нужно еще привыкнуть к новой организации движения, - отметил заместитель начальника департамента - начальник отдела развития дорожной и транспортной инфраструктуры Руслан Батраченко. - Ориентироваться, где зона только для катания, помогут специальные дорожные знаки и разметка.

Улица окончательно преобразится в течение месяца. Здесь уже заменили теплосети, сейчас по двухслойной технологии укладывают асфальт и решают вопрос с освещением. Для большего уюта между велодорожкой и тротуаром высадят газон.

Интересно, что в дальнейшем Горная станет частью большого городского веломаршрута. Планируется, что он будет пролегать по улицам Байкальская, Софьи Перовской, Подгорная, Иосифа Уткина и другим, охватывая центр Иркутска. Так, на Декабрьских Событий, Фурье, на правом берегу Ушаковки велодорожки уже сделаны, в этом году их также обустраивают на Трактовой и в Пади Грязнуха.

- Такая зона будет организована и на объездной микрорайона Солнечного, - рассказал Роман Орноев. - Много спортсменов обычно на Верхней и Нижней набережных - эти территории мы намерены развивать по единой концепции, и, разумеется, предусмотрим зоны и для катания, и для прогулок.

И это еще не все, что делается в пользу пешеходов. Руслан Батраченко добавил, что в областном центре намерены установить новые "умные" светофоры с камерами наблюдения. Например, с рассматривается возможность разместить их на перекрестке улиц Тимирязева и Ленина.

- Нужно создать город, который будет нам с вами удобен, - заявил Руслан Болотов. - Мои дети живут здесь, недавно родился внук, и я хочу, чтобы они не уезжали, а оставались здесь.