После взрыва в Ногинске дом может быть расселен: власти

Фото: прокуратура Московской области.

Своим мнением по поводу судьбы жилого дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа, с NEWS.ru поделился пресс-секретарь администрации Владимир Кузнецов. Он сравнил ситуацию с той, что произошла в Орехово-Зуево при подобных обстоятельствах. Тогда, в апреле прошлого года, после взрыва в этом городе была повреждена большая часть одного из подъездов дома.

- Тогда пришлось расселить многоэтажку, так как восстановить коммуникации быстро было нереально, - отметил он, в частности.

Взрыв газа произошел в Ногинске в 06:50 утра по местному времени. Обрушились этажи со второго по четвёртый. Сейчас известно о двух погибших и пяти пострадавших. Эвакуировать из здания пришлось 167 жильцов. Пока нельзя говорить об окончательных данных по количеству пострадавших.