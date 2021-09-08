Диплом вуза сегодня есть у каждого пятого жителя Иркутска. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Высшим образованием сегодня никого не удивишь. Это советское время диплом вуза давал серьезные преимущества, а сегодня, когда диплом есть у каждого пятого, он не говорит в плане подготовки ни о чем, и рейтинг его резко пошел вниз.

- Тех, кто получил среднее специальное образование, с 1989 года стало больше в полтора раза, с 19,9% до 30,9%, - уточняет Иркутскстат.

Это уже о другом. О востребованности профессионалов с хорошей подготовкой, которая сегодня, с ростом технической сложности работы, стала исключительно необходимой.

А вот тех, кто не смог осилить и 9 классов, становится меньше. Тридцать лет назад без начального образования оставались 105,1 тыс. жителей, а в наше время – уже 14,6 тысяч. Разница очевидна.

А есть ли неграмотные? Увы, но спустя 100 лет после всеобуча они все равно остаются. По данным последней переписи более 6 тысяч ребятишек (а это 6% от всех детей этого возраста) не ходили в школу. Это больше относится к селу, где каждый десятый ребенок в возрасте 6-9 лет не учится в школе.