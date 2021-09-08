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Экономика8 сентября 2021 15:21

Каждый десятый в Иркутской области зарабатывает больше 100 тысяч рублей

В Красноярском крае число высокооплачиваемых еще выше
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Каждый десятый в Иркутской области зарабатывает больше 100 тысяч рублей.

Каждый десятый в Иркутской области зарабатывает больше 100 тысяч рублей.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Конечно, Иркутская область не входит в топ-10 регионов России по числу зарплат за 100 тысяч рублей. Об этом стало известно КП-Иркутск. В лидерах - Чукотка и Ямал, здесь таких, по понятным причинам, почти половина. Больше трети людей с высоким доходом сконцентрировано в Москве, Магадане. Из ближайших к нам регионов в этом списке только Якутия, и тут спорить нет смысла – работа в тяжелейших условиях Крайнего Севера.

Однако, по данным сети FinExpertiza, сразу 2 сибирских региона близко подошли к лидерам. Это Красноярский край, где на высокооплачиваемой работе трудятся 12, 8% жителей и Иркутская область. В нашем регионе этот показатель пока ниже – 9, 2%. Почему пока? Потому что за ковидные годы их количество в соседних регионах выросло почти наполовину.

Конечно, большая часть дорогих вакансий относится к добывающей отрасли, финансах и IT. Часто людям приходится работать вахтой. Но сам факт!