В части Иркутска отключат свет 9 сентября. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Отключение света в Иркутске 9 сентября затронет достаточно много адресов и пройдет во всех округах города. Кому-то повезет и электричества не будет совсем недолго ночью - полчаса, час. А в других районах придется обходиться без элементарных удобств и возможности вскипятить чай почти весь день.

- Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - сообщает пресс-служба Иркутской энергосбытовой компании. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Это тем более важно, что вот-вот наступит зима, когда все плановые ремонтные работы придется прекращать, а аварийные нежелательны и крайне затруднительны. Где пройдет отключение света в Иркутске 9 сентября, смотрите ниже.

Отключение света в Иркутске 9 сентября: Правобережный округ.

Отключение света в Иркутске 9 сентября:Октябрьский округ.

Отключение света в Иркутске 9 сентября: Свердловский округ.

Отключение света в Иркутске 9 сентября: Ленинский округ.