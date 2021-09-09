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Экономика9 сентября 2021 15:54

Жители Иркутска обращаются за страховыми выплатами после землетрясений

Так поступает все больше людей
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Жители Иркутска обращаются за страховыми выплатами после землетрясений.

Жители Иркутска обращаются за страховыми выплатами после землетрясений.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О новом тренде рассказала директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. Теперь жители Иркутска, да и всего района, имеющие страховку на свои квартиры и дома (чаще всего - по ипотеке) все чаще после каждого из серьезных землетрясений идут за компенсациями.

-Рост числа таких обращений идет с сентября 2020 года, когда произошло землетрясение на юге Байкала, отозвавшееся в Иркутске серьезными толчками - говорит Елена Кобелева. - Они обращаются за справками для получения страховых выплат в связи с ущербом. За это время обращений было более сотни. Раньше число таких запросов было незначительным.

Это связано с развитием страховани, прежде всего, в связи с ипотеками. В них есть пункт получения страховых выплат по ущербу от землетрясений. То есть при 5-6 баллах, при жилье категории А или Б, такой шанс есть.

Причем поводы для выплат - вовсе не катастрофические последствия, таких, к счастью нет и не должно быть, а появление трещин в стенах, кафеле, осыпавшаяся штукатурка. Конечно, чаще всего за такими справками обращаются жители Иркутска, но также и соседней Бурятии, Тулуна, Шелехова, Братска.