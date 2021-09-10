Новое здание Верхне-Идинской школы начали возводить в Боханском районе. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Важное событие для всего Боханского района - в селе Тихоновка стартовала стройка нового здания Верхне-Идинской школы, рассчитанной на 250 ребят. Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал послание к ученикам, которые будут заниматься здесь через 50 лет. Обращение положили в капсулу времени.

- В течение года мы работали над проектно-сметной документацией и включении объекта в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». Приложим все усилия, чтобы сдать объект как можно раньше, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Планируется, что учреждение стоимостью 517,4 миллиона рублей будет готово в 2024 году. Как отметил заместитель губернатора Приангарья - руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев, когда появится новая школа, село получит развитие, а жители села смогут не волноваться за будущее детей.

Раньше ребята учились в здании 60-летней давности, но в прошлом году его признали аварийным. Сейчас школьники занимаются в одноэтажном кирпичном корпусе, где всего семь кабинетов, поэтому уроки идут в две смены. Столовая, класс для технологии и теплый туалет находятся отдельно.

- Вопрос строительства школ в регионе находится на моем личном контроле, так как это инвестиции в будущее детей, - сказал губернатор региона. - Наша задача на ближайшие годы - возвести 19 школ и 16 детсадов.