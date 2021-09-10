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Общество10 сентября 2021 17:36

В части Свердловского округа Иркутска отключат горячую воду до 15 сентября

Энергетики сообщили, где в Свердловском округе Иркутска пройдет отключение горячей воды на три дня
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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В части Свердловского округа Иркутска отключат горячую воду до 15 сентября.

В части Свердловского округа Иркутска отключат горячую воду до 15 сентября.

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

На днях в Иркутске должен начаться отопительный сезон. В Братске включат батареи раньше, уже с 13 сентября. И накануне его продолжаются последние в этом сезоне плановые ремонтные работы. Так, очередное отключение горячей воды в Свердловском округе Иркутска начнется с 12 сентября. Где-то ее не будет совсем, а где-то - чуть теплая. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскэнергосбыта в соцсетях.

- С 12 по 15 сентября 2021 года в многоквартирных жилых домах Свердловского округа будут снижены параметры давления и температуры теплоносителя, - уточняют они. - В домах с закрытой системой теплоснабжения возможно отсутствие горячей воды. Здесь проведем ремонт тепломеханического оборудования на перекачивающей насосной станции «Правобережная».

Учитывая, какое количество микрорайонов это коснется, а также и то, что масштабные отключения проходили здесь совсем недавно. можно представить лица недовольных жителей Иркутска, а заодно и Березового, здесь оно тоже пройдет.

Кроме того, с 11 по 14 сентября пройдут ремонтные работы на тепловой сети, необходимые, чтобы избежать аварийной ситуации. Но в каждом конкретном случае они пройдут недолго. В Правобережном округе отремонтируют тепловой пункт по улице Киевская. В Октябрьском округе - теплосети по Байкальской, 304, 314 и Трудовой, 107. Также подключат новую тепловую сеть по улице Верхняя Набережная.

Отключение горячей воды в Свердловском округе Иркутска - адреса.

Отключение горячей воды в Свердловском округе Иркутска - адреса.

Отключение горячей воды в Свердловском округе Иркутска - где пройдет.

Отключение горячей воды в Свердловском округе Иркутска - где пройдет.

Отключение горячей воды в Октябрьском и Правобережном округах.

Отключение горячей воды в Октябрьском и Правобережном округах.