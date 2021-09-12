Турист упал со скалы у водопада в Аршане Фото: Виктор Гусейнов

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы накануне выезжали на водопады вблизи поселка Аршан в Тункинском районе. Специалистам поступил вызов: со скалы у реки Кынгырга сорвался 58-летний мужчина. Об этом сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

- К месту выехали спасатели из поселка Кырен, - рассказывают сотрудники агентства ГО и ЧС республики Бурятия.

Мужчина же в это время решил попробовать сам дойти до поселка, чего делать крайне нельзя. Травмы могут быть не видны вооруженным глазом, а шоковое состояние может обмануть пострадавшего.

- При падении с высоты самостоятельно передвигаться или перемещать упавшего можно только при угрозе жизни! – говорят специалисты. - В остальных случаях необходимо дождаться спасателей или медицинских работников.

Добравшиеся спасатели осмотрели сибиряка и эвакуировали его на носилках в поселок, где передали медикам.

НА ЗАМЕТКУ!

- Собираясь в поход, надевайте обувь с устойчивой подошвой;

- Во время подъема не наступайте на подвижные и скользкие камни;

- В случае несчастного случая звоните 112.

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