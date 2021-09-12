Бывшего начальника ангарской колонии будут судить за превышение полномочий Фото: Андрей КОПАЛОВ

В столице Приангарья завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Исправительной колонии №15 в Ангарске. Мужчину подозревают в «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области и прокуратуры региона.

- В ходе предварительного следствия установлено, что в январе 2017 года начальник исправительной колонии, превышая свои должностные полномочия оплатил проведение лесопатологического обследования, не принадлежащего учреждению лесного участка, - говорят следователи. – Проведено она было за счет средств федерального бюджета, выделенных ИК-15.

Данное обследование обошлось государству в 700 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено после проверки учреждения специалистами ФСБ и сотрудниками управления собственной безопасности регионального ГУФСИН.

Прокуратура Иркутской области утвердило обвинительное обвинение. Материалы переданы в Ангарский городской суд.

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