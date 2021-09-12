Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2021 7:37

Бывшего начальника ангарской колонии будут судить за превышение полномочий

По версии следствия, экс-начальник потратил 700 000 рублей из федерального бюджета не на нужды ИК
Мария КНЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бывшего начальника ангарской колонии будут судить за превышение полномочий

Бывшего начальника ангарской колонии будут судить за превышение полномочий

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В столице Приангарья завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Исправительной колонии №15 в Ангарске. Мужчину подозревают в «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области и прокуратуры региона.

- В ходе предварительного следствия установлено, что в январе 2017 года начальник исправительной колонии, превышая свои должностные полномочия оплатил проведение лесопатологического обследования, не принадлежащего учреждению лесного участка, - говорят следователи. – Проведено она было за счет средств федерального бюджета, выделенных ИК-15.

Данное обследование обошлось государству в 700 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено после проверки учреждения специалистами ФСБ и сотрудниками управления собственной безопасности регионального ГУФСИН.

Прокуратура Иркутской области утвердило обвинительное обвинение. Материалы переданы в Ангарский городской суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08