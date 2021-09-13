Погода в Иркутске: 13 сентября в городе без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 13 сентября подарит горожанам, можно сказать, летний денек. Воздух в областном центре прогреется до +21…+23 градусов. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В столице Приангарья в понедельник ожидается переменная облачность, дождя не будет, - говорят синоптики. - Ветер дует западный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске в норме, по данным Яндекса, составляет 719 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза погоды по Иркутской области, в западных, северо-западных, центральных и южных районах региона 13 сентября – усиление ветра до 15-17 м/с, дожди, грозы. Столбики уличных термометров покажут в территориях +19…+24, но если небо затянут облака выше +11…+16 синоптики не обещают.

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