Семьям погибших и пострадавшим при жесткой посадке самолета L-410 в Иркутской области выплатят компенсации. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Поздним вечером 12 сентября на севере Иркутской области произошла трагедия. В четырех километрах от села Казачинское совершил жесткую посадку самолет L-410, на борту которого находилось 16 человек, летевших из областного центра. Погибли четверо - пилот и трое пассажиров, остальные получили травмы.

- Семьям погибших и пострадавшим в обязательном порядке будет оказана материальная помощь, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Родным погибших - 1 миллион рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии - 500 тысяч рублей, в среднем - 250 тысяч, в легком - 100 тысяч.

Трое человек, среди них и выживший пилот, получили сложные переломы - их доставят бортом медицины катастроф в Иркутскую областную клиническую больницу. Еще одной женщине проведут операцию в Казачинско-Ленской районной больнице. Для помощи туда направлены 10 врачей из столицы Приангарья во главе с министром здравоохранения Яковом Сандаковым. В ближайшее время в село вылетит и губернатор региона.

- Вынужден прервать поездку по территориям и отправиться к месту ЧП для координации, - сказал Игорь Кобзев. - Отмечу, что спасатели сработали максимально оперативно, даже в условиях густого тумана смогли быстро обнаружить воздушное судно. Практически сразу пришла информация, что большинство пассажиров заблокированы в искореженной машине. Одной из них удалось выйти на связь. Мне передали ее номер телефона, постоянно был с ней в контакте. Благодаря ее звонкам удалось установить место авиакатастрофы. Моим решением сразу был создан оперативный штаб, который возглавил мэр района Сергей Швецов.

Отметим, что пассажирка, с чьей помощью и удалось отыскать самолет, избежала серьезных травм. Врачи, осмотрев ее, отпустили домой. Остальные раненые остаются под наблюдением медиков.

В среду, 15 сентября, в Приангарье объявят День траура по погибшим.

- Мои соболезнования родным и близким, - сказал глава региона.