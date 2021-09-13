Спрос на вторичное жилье в Иркутской области в августе снизился на 1,5% Фото: Александр ГЛУЗ

«Вторичку» в Иркутской области стали покупать реже. Как сообщили в региональном Росреестре, в августе 2021-го сибиряки заключили 6920 таких сделок, а год назад - 7900, то есть нынче спрос упал на 12%. Если сравнивать с июлем этого года, то интерес снизился на 1,5%.

- В Иркутске спрос на вторичное жилье вырос незначительно, - отметили специалисты. - Так, если в августе прошлого года по договорам купли-продажи в областном центре оформлено 1562 права на жилые помещения, то в прошлом месяце - 1 622 таких прав (+4%).

Однако если посмотреть данные за восемь месяцев, с января по август, то нынче в Приангарье все-таки «вторичка» намного популярнее, чем в прошлом году. Активнее всего такое жилье разбирали в апреле, медленнее всего - в январе.