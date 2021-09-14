Погода в Иркутске: 14 сентября в городе прольется дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 14 сентября. После нескольких теплых дней, когда показатели уличных термометров были выше +20, горожан во вторник ждет ненастный день. Сегодня похолодало. Днем воздух прогреется только до +11…+14 градусов. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре 14 сентября облачно с прояснениями, небольшой дождь, - говорят синоптики. - Ветер дует северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Атмосферное давление в столице Приангарья 14 числа нормальное – составляет 724 миллиметра ртутного столба. Что же касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 14 сентября обещает сибирякам заморозки до -5, порывы ветра до 14 м/с, местами кратковременные дожди и всего +11…+16, если небо закроют облака, будет +4…+9. Теплее всего сегодня в северо-восточных районах Приангарья, сегодня там до +15…+20.

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