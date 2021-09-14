В части зданий Иркутска 14 сентября не будет света
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение электричества 14 сентября коснется всех районов Иркутска, но света не будет лишь в части зданий. Под отключения электричества попадают здания в Правобережном, Свердловском, Октябрьском и Ленинском округах. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - уверены специалисты.
Плановые отключения электричества 14 сентября проходят в домах на улицах Пискунова, Карла Либкнехта, Волжской, Карбышева, Каменная, Бирюсинская, Новогодняя, Освобождения, Сарафановская, Ушаковская, Гоголя, Кайская, Терешковой и других (см. таблицу).
Плановые отключения света 14 сентября в Иркутске: адреса
Отключения света в Ленинском районе. Фото: ИЭСК
Отключения света в Ленинском районе. Фото: ИЭСК
Отключения света в Ленинском районе. Фото: ИЭСК
Отключения света в Правобережном районе. Фото: ИЭСК
Отключения света в Правобережном районе. Фото: ИЭСК
Отключения света в Свердловском районе. Фото: ИЭСК
Отключения света в Октябрьском районе. Фото: ИЭСК
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