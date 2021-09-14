Новый пищеблок начал работать в иркутской школе №14. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В школе №14 в Иркутске после капремонта открылся пищеблок. Помещение закончили обновлять еще в начале сентября, но тогда нашли недочеты, и подрядчик переделывал работу.

- Замечания устранены, - сказал мэр города Руслан Болотов, побывав в учебном заведении. - К началу учебного года отремонтировали восемь пищеблоков в школах Иркутска. Мы уделяем качеству таких работ особое внимание, потому что это касается наших детей.

Так, теперь в школе №14 есть все условия для того, чтобы готовить детям завтраки и обеды. Как пояснил начальник департамента образования администрации Иркутска Олег Ивкин, в пищеблоке сделали перепланировку, заменили электропроводку и инженерные сети, установили вентиляцию, полностью заменили оборудование и купили новую мебель.

Деньги на капремонт выделили из городского бюджета. Также в этом году приведут в порядок пищеблок школы № 20. А за счет помощи из областной казны обновили помещения для готовки в школах №11, 12, 43 и 65.