В Иркутске отопительный сезон откроют 15 сентября

Отопительный сезон стартует 15 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске батареи начнут включать с 15 сентября. В первую очередь отопительный сезон запустят для социальных объектов. Школы, детские сады, больницы подключат уже на этой неделе, в начале следующей. Об этом сообщил вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.

- Подключают к теплу после пяти дней, в течение которых среднесуточная температура воздуха не выше 8 градусов тепла. Сейчас как раз такие условия, поэтому сезон начинается 15 сентября, - сказал Дмитрий Ружников. – Сначала будут подключены социальные учреждения, далее многоквартирные дома и производственные объекты.

Дмитрий Ружников напомнил, что основным источником теплоснабжения в городе является Ново-Иркутская ТЭЦ, а также 33 котельные. Запасов топлива достаточно.

Кроме того, все лето проводились испытания на сетях, выявлены аварийные участки, их отремонтировали, в том числе на одном участке, на улице Ядринцева, работы еще продолжаются.