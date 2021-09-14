В центре Иркутска догхантеры травят собак таблетками от туберкулеза Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Похоже, что в Иркутске догхантеры объявили войну бродячим собакам. В пабликах в соцсетях за последние дни начали появляться сообщения об отравлениях животных. Это подтвердили и в иркутском питомнике «К-9». Оказывается, за неделю сюда поступили уже три беспородные бродячие собаки с одним и тем же отравлением.

- Одну случайные прохожие привезли на прошлой неделе, две на этой, - рассказывают корреспонденту «КП»-«Иркутск» сотрудники госпиталя питомника «К-9». – У собак были сильные судороги и шла пена изо рта. Мы сумели спасти их. После обследования выяснилось, что все псы были отравлены таблетками от туберкулеза. Иркутянам стоит быть осторожнее. Если такую таблетку съест ребенок, то он может погибнуть. Надеюсь, полиция обратит на это внимание.

И еще одна деталь. По словам сотрудников питомника «К-9», все собаки были отравлены в центре города. А именно в районе улиц Карла Либкнехта, Красных Мадьяр, Александра Невского.