Число заболевших ОРВИ резко выросло в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области резкий скачок заболеваемости ОРВИ. За неделю заболели 13920 человек, для сравнения, за предыдущую неделю к врачам обращались только 8922 сибиряка. В основном, чихают и кашляют дети до 14 лет - это 63% от всех заболевших ОРВИ за последние семь дней.

- Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, - отметили в Управлении Роспотребнадзора по региону. - В целом ситуация находится на неэпидемическом уровне.

Тем временем, началась вакцинация против гриппа. В этом году иммунизировать планируют около 60% жителей Приангарья. Препараты в регион уже поступили. В этом году, к слову, будут прививать в том числе от двух новых штаммов гриппа.

Продолжается и вакцинация против COVID-19.

- Важно учесть, что вакцинироваться от гриппа можно не раньше, чем через месяц после завершения полного курса вакцинации от коронавируса, - предупредили специалисты.