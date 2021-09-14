МЧС: сильные дожди и заморозки придут в Иркутскую область 15-17 сентября

МЧС: сильные дожди и заморозки придут в Иркутскую область в ближайшие дни Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Солнечные и теплые деньки побаловали нас недолго. С 15 по 17 сентября на Иркутскую область обрушатся сильные дожди, а еще начнутся заморозки до -1...-6 градусов. Но успокоим - в областном центре пока столбик термометра так низко не опустится. Об этом сообщают в ГУ МЧС по региону.

- По Иркутску: переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью +5...+7, днем +11...+13 градусов, - предупреждают в ведомстве.

На севере и западе Приангарья ожидается мокрый снег. В некоторых районах порывы ветра достигнут 14 м/с, на юге и средней части Байкала - до 21 м/с, по утрам будет туман. Днем в области прогнозируют до +16 градусов.

Спасатели просят в непогоду не выезжать на природу и отложить в походы в горы. Если попали в беду - звонить в МЧС.