Пробка из-за ДТП образовалась на улице Сергеева в Иркутске 15 сентября. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 15 сентября утром оцениваются в 7 баллов. Из-за ДТП образовалась пробка на улице Сергеева. Ее протяженность примерно полтора километра. Об этом сообщает сервис Яндекс.Пробки.

- 7 баллов – это на 2 балла больше, чем обычно в это время в среду, - уточняет Яндекс. – Пробки останутся на этом уровне ближайший час. Кроме того, утром 15 числа также отмечено неожиданно плотное движение на улице Баррикад. Загруженность магистрали в предместье Рабочее – 8 баллов, это на 5 пунктов выше обычного.

Заторы также отмечена на выезде из Ленинского района. Автомобилистам придется постоять в пробке, независимо от того какой маршрут они выберут - через Иркутный или Иннокентьевский мост. Есть небольшое затруднение на улице Захарова в м-не Юбилейном перед плотиной ГЭС. Дорога на Академический мост более-менее свободна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08