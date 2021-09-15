12 золотых слитков пытались переправить из Забайкальского края в Китай. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В отношении жителя Краснокаменска из Забайкальского края заведено уголовное дело за попытку незаконной перевозки золота в Китай на сумму 17 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- В мае 2021 года обвиняемый, предварительно договорившись с неустановленным следствием гражданином Китая, за денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей пытался перевезти из России в КНР 12 золотых слитков массой более 4 килограммов,- рассказали в ведомстве.

Прекрасно зная, что все операции с золотом, который считается стратегическим металлом, строго контролируются государством, контрабандист попытался переправить ценный груз тайком. Теперь решением его дальнейшей судьбы займется Забайкальский районный суд. По закону он может получить штраф до миллиона рублей и лишение свободы до 7 лет.