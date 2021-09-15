Иркутяне смогут познакомиться с корейским кино.

Самый масштабный фестиваль корейского кино (KFF – KoreanFilmFestival) пройдет с 23 сентября по 3 октября в 27 городах России. В том числе его смогут увидеть и жители Иркутска.

- Мы хотим не только показать вам хорошее корейское кино, но и рассказать о нем, - поясняет организатор фестиваля Людмила Тремзина. - Поэтому в рамках программы перед нашими показами часто выступают спикеры, а паблики фестиваля в социальных сетях ведут авторы, разбирающиеся и в мировом кино, и в корейском, причем не только с художественной, но и с точки зрения нюансов киноиндустрии».

Однако в Иркутске будет представлена короткая версия программы. Все 9 фильмов зрители смогут увидеть только в Москве, Санкт-Петербурге и ещё в 11 городов.