Стало известно, как проходит восстановление биатлонистки Ульяны Кайшевой

Ульяна Кайшева (слева) на радио КП -Ижевск. Фото: Диля Ахмадишина

Все, кто следит за биатлоном в России, в курсе - известная биатлонистка Ульяна Кайшева (в новом сезоне она будет выступать под фамилией Нигматуллина) проходит реабилитацию после травмы спины, полученной на сборе в Раубичах. Как сообщил NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией, один из лидеров женской сборной страны пропустила спортсменка не поехала на сбор в Сочи и тренируется в Удмуртии, но пока не выдерживает максимальных нагрузок.

- Травму спины Кайшева получила на сборе в Раубичах, после чего прошла обследование в Ижевске и Москве и приступила к реабилитационному процессу, - сообщает подробности сайт. -. Сейчас её состояние лучше, однако при росте нагрузок организм всё еще даёт сбои, например, повышается температура.

В ближайшие семь недель Кайшева будет проходить интенсивную физиотерапию. А остаток времени перед началом стартов проходить подготовку со своим тренером. Пока неизвестно, сможет ли она выступить на чемпионате России. Если это случится, то ее ждут спринт и эстафета.