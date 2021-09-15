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Спорт15 сентября 2021 13:41

Стало известно, как проходит восстановление биатлонистки Ульяны Кайшевой

Участие спортсменки в чемпионате России пока остаётся под вопросом
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Ульяна Кайшева (слева) на радио КП -Ижевск.

Ульяна Кайшева (слева) на радио КП -Ижевск.

Фото: Диля Ахмадишина

Все, кто следит за биатлоном в России, в курсе - известная биатлонистка Ульяна Кайшева (в новом сезоне она будет выступать под фамилией Нигматуллина) проходит реабилитацию после травмы спины, полученной на сборе в Раубичах. Как сообщил NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией, один из лидеров женской сборной страны пропустила спортсменка не поехала на сбор в Сочи и тренируется в Удмуртии, но пока не выдерживает максимальных нагрузок.

- Травму спины Кайшева получила на сборе в Раубичах, после чего прошла обследование в Ижевске и Москве и приступила к реабилитационному процессу, - сообщает подробности сайт. -. Сейчас её состояние лучше, однако при росте нагрузок организм всё еще даёт сбои, например, повышается температура.

В ближайшие семь недель Кайшева будет проходить интенсивную физиотерапию. А остаток времени перед началом стартов проходить подготовку со своим тренером. Пока неизвестно, сможет ли она выступить на чемпионате России. Если это случится, то ее ждут спринт и эстафета.