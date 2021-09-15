Пять новых мест для отдыха появились в Ленинском округе Иркутска. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В Иркутске создают все больше уютных пространств, где можно погулять. Так, в Ленинском округе этим летом появилось сразу пять территорий для отдыха - это скверы на улице Розы Люксембург, 217 и Розы Люксембург 227-229, напротив домов №1 и №9 по улице Шахтерская, в районе улиц Генерала Доватора и Трактовой, а также обновленный Сад Томсона. Кроме того, комплексно обустроили сразу 10 дворов.

- В этом году в округе проводится большая работа по благоустройству, - сказал мэр города Руслан Болотов. - Акцент сделан на создании многофункциональных пространств - это такие «точки притяжения» жителей на 10-12 домов. Здесь можно заниматься спортом, гулять с детьми, просто проводить время.

Например, в сквере на Розы Люксембург, 217 оборудовали спортплощадку и зону для организации праздников. Заммэра - председатель комитета городского обустройства Роман Орноев пояснил, что местные жители сами решали, как будет выглядеть каждое новое пространство.

Осмотрев территории, глава Иркутска подчеркнул, что оставлять строительный мусор - недопустимо, также подрядчик должен, по мере необходимости, дополнительно высаживать зелень и отсыпать грунт.

Отметим, что всего в этом году в областном центре по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» преображается 17 общественных пространств и 54 двора. В течение сентября все работы должны закончить.