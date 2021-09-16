Отключение горячей воды в Иркутске 16 сентября ожидает жителей всех округов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Плановые отключения горячей воды в Иркутске 16 сентября ждут жителей всех районов города. Из-за ремонта на тепловых сетях подача ГВС прекратится в более, чем полсотни домов в Ленинском, Октябрьской, Правобережном и Свердловском округах. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.
Отмечается, что в указанных зданиях (см. таблицу) Октябрьского района 16 сентября только снизят параметры давления и температуры теплоносителя, но в многоквартирных домах с закрытой системой теплоснабжения это может привести к отключению горячей воды.
В остальных округах отключение необходимо из-за ремонта на сетях по адресам ул. Розы Люксембург, 201; ул. Трудовая, 25; ул. Детская, 35.
Плановые отключения горячей воды в Иркутске 16 сентября: адреса, как долго не будет горячей воды
Отключение горячей воды в Иркутске 16 сентября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска
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