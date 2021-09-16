Семьям погибших в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе перечислено 4 млн рублей. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Семьям четверых погибших при крушении самолета L-410 в Казачинско-Ленском районе выплатили по миллиону рублей. Выделить деньги после трагедии распорядился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Напомним, ЧП произошло поздним вечером 12 сентября. Самолет L-410, летевший из Иркутска в село Казачинское, совершил жесткую посадку. На борту было 14 пассажиров и два пилота. В живых остались 12 человек.

- Всем скорейшего выздоровления! Родственникам погибших - мои искренние соболезнования, - сказал глава региона.

После трагедии Игорь Кобзев прервал рабочую поездку и вылетел в поселок Магистральный. Посетил больницу, поговорил с пострадавшими в авиакатастрофе. Всем им по решению губернатора также выделили компенсации: по полмиллиона тем, кто получил тяжелые увечья, по 250 тысяч - тем, кто в состоянии средней степени тяжести, по 100 тысяч - за легкие травмы. Всего это 3,7 миллиона рублей. Однако, если врачи переквалифицируют травмы, деньги доплатят.

Сейчас в Казачинско-Ленском районе на лечении остаются пять пострадавших. Еще семерых перевезли вертолетом медицины катастроф в Иркутскую областную клиническую больницу.